Theodora rejoint Angèle sur scène pour un duo inattendu et émouvant

Surprise à l’Adidas Arena à Paris. Ce mercredi 17 septembre, la marque de sport a organisé un concert pour fêter la nouvelle collection Superstar en compagnie de plusieurs artistes. Parmi eux, Angèle et Theodora ont partagé la scène le temps d’un morceau.
Ensemble, elles ont interprété le hit de Theodora, "Ils me rient tous au nez". Une chanson qui évoque la solitude, les problèmes sociaux et la santé mentale. Avec Angèle au piano, cette reprise a renforcé l'émotion du titre de la Boss Lady de 21 ans, de quoi faire pleurer une partie des fans présents. Ces derniers lui réclament d’ailleurs cette version depuis des semaines sur les plateformes d’écoute.
De son côté, c'est un retour sur scène pour Angèle, discrète sur le plan musical depuis la sortie de "Nonante-Cinq", en décembre 2021, et la tournée qui a suivie. Hormis quelques collaborations marquantes, notamment avec Kavinsky et Phoenix, la star belge n'a pas annoncé formellement la sortie d'un nouvel album. L'auteur de "Libre" a néanmoins laissé entendre, en décembre 2024, qu’elle reprenait l’écriture en studio.