Theodora rejoint Angèle sur scène pour un duo inattendu et émouvant

Ensemble, elles ont interprété le hit de Theodora, "Ils me rient tous au nez". Une chanson qui évoque la solitude, les problèmes sociaux et la santé mentale. Avec Angèle au piano, cette reprise a renforcé l'émotion du titre de la Boss Lady de 21 ans, de quoi faire pleurer une partie des fans présents. Ces derniers lui réclament d’ailleurs cette version depuis des semaines sur les plateformes d’écoute.

De son côté, c'est un retour sur scène pour Angèle, discrète sur le plan musical depuis la sortie de "Nonante-Cinq", en décembre 2021, et la tournée qui a suivie. Hormis quelques collaborations marquantes, notamment avec Kavinsky et Phoenix, la star belge n'a pas annoncé formellement la sortie d'un nouvel album. L'auteur de "Libre" a néanmoins laissé entendre, en décembre 2024, qu’elle reprenait l’écriture en studio.