NRJ Music Tour Paris 2025: gagnez vos invitations !

Le NRJ Music Tour s’invite à l’hippodrome ParisLongchamp le dimanche 11 mai, à l’occasion des Emirates Poules d’Essai.

Dès 12h, karaoké avec vos animateurs favoris, les plus grands artistes et hits, et des courses à couper le souffle sur le plus bel hippodrome parisien.

L'entrée est gratuite et se fait sur téléchargement d'invitations mais tout est complet... sauf pour NRJ !

Venez nombreux assister au premier NRJ Music Tour à l’hippodrome ParisLongchamp !

Programme:

Dans le cadre majestueux de l’hippodrome ParisLongchamp, les Emirates Poules d’Essai vous présentent les futurs grands champions du Galop. Pour l’occasion, le NRJ Music Tour s’invite sur l’hippodrome pour vous faire vivre une journée qui s’annonce sensationnelle !

12:00: Ouverture des portes de l’hippodrome.

13:58: Départ de la première course de la journée ! Les courses s’enchaînent ensuite toutes les 30 minutes. Lancement des festivités avec l’animation karaoké animée par vos animateurs NRJ favoris. Animation disponible tout au long de la journée, entre les courses de chevaux

15:15: C’est parti pour le temps fort sportif de la journée : les courses Emirates Poule d’Essai des Poulains et Emirates Poule d’Essai des Pouliches. Venez admirer les champions au bord du rond de présentation et sur la piste, avant de repartir chanter avec les animateurs NRJ pour un énième tour de karaoké.

16:00: Des encas sucrés sont disponibles pour assurer la pause goûter : crêpes, gaufres, bonbons, barbes à papa… Rendez-vous dans le food garden de l’hippodrome. Et pour une pause fraîcheur, rendez-vous sur les Planches de l’hippodrome. L’animation karaoké se poursuit entre les courses !

18:50: Départ de la dernière course de la journée.

19:15: L’ambiance monte sur l’hippodrome avec un DJ set, avant de laisser place à 19h45 au concert NRJ Music Tour avec les plus grands artistes et hits du moment !

Profitez de ce grand rendez-vous musical avec vos proches dans une ambiance conviviale et festive avec des stands gourmands et une scène qui accueille les artistes préférés des petits comme des grands. Un moment de partage, de musique et de joie, dans Paris, dans un cadre verdoyant et sécurisé.

21:00: Fin du concert.

22:00: Fermeture des portes de l’hippodrome.