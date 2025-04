Pierre Garnier au Zénith de Paris offre un concert plein d’émotions et de surprises

Pierre Garnier s’amuse sur scène

L’atmosphère s’est électrisée dès les premières notes de son hit "Comment faire". Décontracté, le chanteur a surpris ses fans en dévoilant de petits déhanchés sur ses titres rythmés "Ce qui me va", "Comme toi" et "Sur pause".

Le vainqueur de la Star Academy 2023 s’est amusé au piano ou encore à la guitare aux côtés de son bassiste ou de ses choristes. Il a surtout confirmé ses talents d’auteur-compositeur-interprète sur les chansons "Nous on sait", "Pas une larme", et "Adieu, nous deux".

Des surprises et des reprises

Pour son premier Zénith de Paris en solo, Pierre Garnier a également réservé quelques surprises à son public. Pas d’invités stars pour l’accompagner sur des duos comme certains fans l’espéraient mais des reprises originales d’artistes adorés du chanteur. Le Normand a tout donné sur "Bloodstream" d’Ed Sheeran, ou encore sur "Say Something" de Justin Timberlake.

"Comme dans son salon", au plus près de son public, Pierre Garnier a même traversé la foule pour venir interpréter au piano sur une scène mouvante, les morceaux bien connus : "Someone you loved" de Lewis Capaldi ou encore "Someone like you" d’Adele et "Treat you better" de Shawn Mendes. Un moment suspendu dans le temps, illuminé par les flashs des téléphones des milliers de spectateurs.

Des moments forts en partage

Le concert a été ponctué de moments d'échange privilégiés avec le public. Pierre Garnier n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers ses fans qui le soutiennent depuis ses débuts dans La Star Academy, notamment depuis le carton du morceau "Ceux qu’on était".

Le titre iconique a d’ailleurs été interprété deux fois durant la soirée, au début du concert et à la fin dans une version a capella émouvante reprise en choeur par le public. De quoi faire frissonner les 6 000 personnes présentes dans le public du Zénith de Paris.

Un rappel enflammé

Après une standing ovation méritée, Pierre Garnier est revenu sur scène pour un rappel en apothéose. "L’horizon" et "Chaque seconde" ont transporté le public dans une énergie incroyable. Enfin, "Ceux qu'on était" a permis de prolonger la magie de cette soirée inoubliable.

Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’assister au concert de Pierre Garnier, pas de panique. Face à l'engouement des fans, l’artiste a ajouté de nombreux Zéniths à son tour de France pour la fin d'année 2025. Il est également prêt à mettre le feu à l'immense Accor Arena de Paris, le 9 décembre prochain, en partenariat avec NRJ.