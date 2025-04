The Voice Kids fait peau neuve pour son édition 2025 avec une équipe de coachs inédite. Parmi les surprises de cette saison, l’arrivée d’une nouvelle figure de la chanson francophone.

Matt Pokora fait son grand retour après avoir été coach lors des saisons 3 et 4 de The Voice Kids et de la saison 6 de The Voice. Plus déterminé que jamais, il explique les raisons de sa motivation à Télé 7 Jours : "En fait, ce qui m'a excité là-dedans, c’était de me dire : 'Attends, quand j’ai fait The Voice Kids, je n’étais pas papa.' Je n’avais pas cette sensibilité, je ne savais pas comment parler à un enfant un peu fragile. J’étais fort avec les ados de 14-15 ans, avec un côté grand frère, mais les petits, tout en mignonnerie, m’échappaient tout le temps."