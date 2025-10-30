Star Academy 2025 : qui sont les trois nommés de la semaine ?

Après le départ de Mehdi à l’issu du deuxième prime de la saison, l’aventure se poursuit sur le même rythme effréné pour les élèves de la Star Academy. Ce mercredi 29 octobre, le verdict est tombé pour trois nouveaux candidats désormais sur la sellette cette semaine, annoncée comme celle de la marraine et du parrain du Château.

Afin de préparer au mieux les évaluations et le prochain prime, les professeurs ont demandé aux élèves de se surpasser sous les yeux attentifs de Charlotte Cardin. De passage au château pour juger et accompagner les académiciens, la chanteuse québécoise sera également présente sur la scène de TF1, ce samedi 1er novembre, afin de soutenir les candidats et proposer une performance exclusive.

Si certains d’entre eux ont ému aux larmes le corps professoral lors des épreuves hebdomadaires, à l’image de Sarah, propulsée en tête du classement. Trois candidats n’ont pas su convaincre le jury. Il s’agit de Noah, Ema et Lenny.

Le trio d’apprentis chanteurs devra sauver sa place, ce week-end, également en présence de la star britannique Ed Sheeran, parrain de l’émission et du groupe international Katseye, invité pour la première fois dans le show de la Star Academy. Une participation très attendue qui a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux, puisque le collectif interprètera son tube "Gabriela" en duo avec Sarah, au lendemain de sa performance aux NRJ Music Awards, ce vendredi 31 octobre.

En attendant, le public peut d’ores et déjà voter pour son candidat préféré. Le nom de celui ou celle qui sera éliminé sera révélé lors du prochain prime, ce samedi 1er novembre sur TF1.