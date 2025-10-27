Star Academy 2025 : hymne, élimination... Retour sur le second prime de la saison

La professeure estime que le groupe a une marge d'amélioration, surtout sur un titre aussi fédérateur que "Voulez-vous".

Si la promotion 2025 a tout donné pour époustoufler les professeurs et le public, la première élimination de cette année reste inévitable et très éprouvante pour tous les candidats.

Le départ de Mehdi, nommé aux côtés de Théo P. et d'Ema, a beaucoup impacté ses camarades. Noah, très touché, a réagi en lui adressant un message : "t'es la personne dans laquelle je me reconnaissais le plus, qui me soutenait le plus".

Rendez-vous samedi 1er novembre pour un nouveau prime sur TF1 !