Star Academy 2025 : hymne, élimination... Retour sur le second prime de la saison

Des "premières fois" riches en émotions. Samedi 25 octobre, le 2e prime de cette nouvelle saison de la Star Academy a mis les nerfs des élèves à rude épreuve. De quoi définitivement lancer l'édition 2025.
Entre performances en duo avec Amel Bent, Benjamin Biolay, Luiza, Kyo ou encore Lilly Wood and the Prick, un premier hymne et une première élimination, les 17 candidats n'ont pas eu le temps de souffler.
Le soir des "premières fois"
La première représentation du traditionnel hymne, reprise française du tube "Voulez-vous" d'ABBA, a laissé Marlène sur sa faim. Lors du débrief du prime, la coach d'expression scénique a expliqué que "le rendez-vous de la première fois de l'hymne est un moment très attendu".
La professeure estime que le groupe a une marge d'amélioration, surtout sur un titre aussi fédérateur que "Voulez-vous".
Si la promotion 2025 a tout donné pour époustoufler les professeurs et le public, la première élimination de cette année reste inévitable et très éprouvante pour tous les candidats.
Le départ de Mehdi, nommé aux côtés de Théo P. et d'Ema, a beaucoup impacté ses camarades. Noah, très touché, a réagi en lui adressant un message : "t'es la personne dans laquelle je me reconnaissais le plus, qui me soutenait le plus".
Rendez-vous samedi 1er novembre pour un nouveau prime sur TF1 !