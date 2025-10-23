Star Academy 2025 : les trois premiers nommés annoncés, qui pourrait quitter le château ?

Le verdict est tombé. Cette semaine, le thème des premières évaluations, "Personal Story", demandait aux élèves de se surpasser tout en dévoilant une part de leur personnalité à l'ensemble du corps professoral.
Si certains jeunes chanteurs ont su émouvoir les enseignants de l'émission, d'autres ont eu plus de mal à montrer une nouvelle facette d'eux-mêmes, comme le voulait la consigne.
Certains académiciens ont même frôlé le hors-sujet en ne se révélant pas suffisamment à travers leurs choix de chansons.
Six profils ont ainsi constitué le bas du classement de cette semaine mais seuls trois sont en danger. Il s'agit de Théo P., Ema et Medhi.
Lors du prime du samedi 25 octobre, le nom de celui ou celle qui sera éliminé en premier sera révélé au public.