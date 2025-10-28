Star Academy 2025 : les parrains et une surprise… Les artistes présents au prochain prime

Charlotte Cardin a introduit la semaine des parrains avec sa présence aux évaluations de lundi et mardi matin. Elle sera également sur le plateau de TF1, samedi 1er novembre, pour soutenir les élèves et nous livrer des performances exclusives !

Les deux artistes sont nommés aux NRJ Music Awards 2025, Ed Sheeran dans la catégorie "Artiste Masculin International" et Charlotte Cardin dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone". Ils seront présents à Cannes pour la cérémonie officielle, le 31 octobre, veille du prime de la Star Academy.

Un autre invité inédit

Les parrains ne seront pas seuls lors de ce prime. Le girls band Katseye a en effet été annoncé comme le troisième artiste invité samedi prochain. Une révélation qui a provoqué une vague d'enthousiasme de la part des fans du télécrochet.

Le groupe, nommé aux NRJ Music Awards 2025 dans la catégorie "Révélation Internationale", a également confirmé sa présence à Cannes, ce vendredi 31 octobre, pour un show qui s'annonce enflammé.