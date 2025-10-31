Le phénomène Katseye enflamme la Croisette

Formé aux méthodes K-pop, le groupe constitué de six membres de tous les horizons explose avec la sortie de leur second EP "Beautiful Chaos", en juin dernier, et les singles "Gnarly" et "Gabriela" qui cumulent des milliards de vues sur les réseaux.
Katseye aux NRJ Music Awards
Pour la première fois, Daniela, Yoonchae, Lara, Sophia, Manon et Megan sont en France et plus précisément à Cannes pour la 27e cérémonie des NRJ Music Awards. Le groupe est en effet nommé dans la catégorie Révélation Internationale.
Prêtes à enflammer la scène du Palais des Festivals, Katseye agite déjà la Croisette depuis 24 heures. NRJ est allé à leur rencontre pour en savoir plus sur le groupe phénomène et réviser quelques pas de danse. L'occasion également de reprendre la trend "what's going on" en version NRJ Music Awards avec Jeong et Megan mais aussi l'ensemble des Katseye.
A Cannes, avant la cérémonie, ce vendredi à partir de 21h10, le groupe a participé au live Twitch du Super Show sur NRJ. L'occasion de mieux connaître les six membres du groupe et d'évoquer notamment leur passage attendu sur la scène des NRJ Music Awards ce vendredi.
A Cannes, les Katseye ont également pu mesurer leur popularité en France lors d'une rencontre avec leurs fans survoltés qui ont notamment repris "Gnarly" dans une ambiance surchauffée. Ces derniers attendent maintenant avec impatience leur performance sur la scène des NRJ Music Awards. Pour s'entrainer, ils peuvent réviser les mouvements de la choré du hit "Gabriela" qui enflamme les réseaux depuis sa sortie en juin dernier.
Après les NRJ Music Awards, la Star Academy
Dans la foulée de la 27e cérémonie des NRJ Music Awards, le groupe investira la scène de la Star Academy, le samedi 1er novembre. L'un des élèves de la promotion 2025 aura l'opportunité de partager un tableau chanté-dansé avec le groupe. Lors des dernières quotidiennes, on a en effet pu apercevoir trois élèves s'entraîner assidûment sur la célèbre chorégraphie de "Gabriela". Et le verdict est finalement tombé, c'est Sarah qui aura la chance de performer avec le girlsband samedi soir !
Les NRJ Music Awards, ce vendredi 31 octobre en direct de Cannes
