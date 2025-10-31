C'est le grand jour des NRJ Music Awards 2025 ! La cérémonie approche à grands pas et les stars sont concentrées sur leurs performances. A quelques heures du show, elles se sont confiées au micro d'NRJ tout en préservant la surprise de leurs performances.

Pierre Garnier, grand gagnant de la catégorie "Révélation Francophone" en 2024, était sur le live Twitch du Supershow et on connait son programme après la cérémonie et la performance qu'il prépare pour l'événement. Si la victoire lui sourit, il ira "faire la fête avec les copains de la Star Ac".