C'est le grand jour des NRJ Music Awards 2025 ! La cérémonie approche à grands pas et les stars sont concentrées sur leurs performances. A quelques heures du show, elles se sont confiées au micro d'NRJ tout en préservant la surprise de leurs performances.
Pierre Garnier, grand gagnant de la catégorie "Révélation Francophone" en 2024, était sur le live Twitch du Supershow et on connait son programme après la cérémonie et la performance qu'il prépare pour l'événement. Si la victoire lui sourit, il ira "faire la fête avec les copains de la Star Ac".
Helena, une performance "stylée"
Helena nous a chuchoté qu'elle ressentait du "bon stress" avant sa performance qui va être "stylée", sans plus en dévoiler sur ce qu'elle a imaginé pour surprendre le public et les téléspectacteurs. On a hâte de découvrir ce que la chanteuse de "Mauvais Garçon" nous a concocté !
De son côté, Marine, qui fait ses premiers pas à Cannes aux NRJ Music Awards, oscille entre stress et excitation et à un conseil à partager : "profiter à fond". On compte bien appliquer sa recommandation à la lettre.
Très attendues, les Katseye vont enflammer la scène avec "Gabriela"
Katseye s'apprête à monter sur la scène des NRJ Music Awards 2025 pour performer leur hit "Gabriel". Invitées du live Twitch du Supershow, les 6 filles se sont confiées sur leur état d'esprit avant leur première scène française : " On n'est jamais vraiment stressées, c'est surtout de l'euphorie juste avant de monter sur scène." On a créé un mot qui combine 'nerveux' et 'excité', ça donne 'nervité'."
Comme une confidence, tout en ASMR, DJ Snake et Julien Lieb ont révélé les titres qu'ils allaient interpréter ce soir : "Je vais performer ma chanson 'Paradise', c'est la première fois que je performe aux NMA", nous précise la star internationale.
Julien Lieb a quant à lui expliqué que "le tableau représentera un jeu." Un bel indice pour connaître le nom du titre qu'il va interpréter.
Présente lors du live Twitch du Super Show sur NRJ, ce 30 octobre, Charlotte Cardin nous a donné un aperçu de son look pour le tapis rouge : "Je vais porter une robe assez longue, marron foncé avec quelques teintes de bordeaux. Je me suis même teint les cheveux en marron plus foncé".
L'interprète de "Tant pis pour elle" a également hâte de "retourner au château de la Star Ac pour mieux apprendre à connaître les élèves", a-t-elle partagé.
Du côté de Kendji Girac, autre invité du Supershow, les répétitions pour son duo avec une académicienne du télécrochet battent leur plein. "J'ai fait mes répétitions, ça s'est très bien passé, j'appréhendais un peu parce que c'est une chanson opéra."
Il poursuit en soulignant le talent d'Ambre, l'élève choisie pour l'accompagner : "vocalement, on va se régaler".
Autre performance attendue, celle de Mosimann, qui doit relever un défi de taille pour l'ouverture de la cérémonie. Le visage du "Track de tes rêves" a été missionné pour créer un track des NMA, le tout en mixant des artistes NRJ en seulement 2 minutes 30 ! "Les NMA c'est ce soir hein, comment je vais faire pour créer ce track à temps ?", tease le musicien.
Pour découvrir les performances des arstites attendus, ce vendredi 31 octobre, sur la scène des NRJ Music Awards, rendez-vous ce soir à 21h10 sur TF1 et NRJ.
La cérémonie est également à suivre en live sur Twitch avec Elliot dès 21h.