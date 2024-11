Julien Lieb : pourquoi son nouveau single "Le jeu", va cartonner ?

Les paroles du morceau évoquent l’amour. " Pour toi je sillonne le monde / A la poursuite de tes bravos / En me demandant toutes les secondes / Est-ce que ça me mène en bateau ? / Tu voies si je joue le jeu / C'est pour que tes yeux baissent les armes / Le temps de rallumer la flamme", peut-on l'entendre chanter.

Un futur hit ?

Succès immédiat sur les réseaux sociaux, le titre est repris en masse, écouté et partagé sur TikTok, YouTube, X (ex-Twitter)… "C'est tellement différent de tout ce qu'on a vu de lui à la Star Ac, c'est ce qu'il y a de + moderne et trendy, un morceau qui mérite de percer", "Je vais écouter cette chanson en boucle", "La meilleure chanson qu’il a sorti jusqu’à aujourd’hui", écrivent les internautes. Des internautes vont même jusqu’à reprendre le morceau et se l’approprier, ce qui lui confère d’emblée un statut de hit.

Pour fêter l’arrivée du titre "Le jeu", Julien Lieb va l’interpréter ce soir sur la scène du prime de la "Star Academy".