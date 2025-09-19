Dove Cameron et Damiano David : l’amour fou en images dans "Whatever You Like"

Dove Cameron partage les moments intimes de sa vie amoureuse dans "Whatever You Like". Dans un visualizer filmé presque entièrement au téléphone, elle montre combien Damiano David l’accompagne avec une présence tendre et complice. On les voit danser, rire, se soutenir et partager des instants de complicité dans des plans simples : un dîner, des regards dans le miroir, un cache-cache sous le lit...

Dove chante son envie de passer sa vie aux côtés de son amoureux et de s’éclipser des soirées pour retrouver leur monde à deux. Elle décrit le chanteur de Måneskin comme son Freddie Mercury, son Steve McQueen ou Tony Soprano. "C'est comme si je t'avais inventé et maintenant tu es à mes côtés", chante-t-elle.