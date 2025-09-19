Dove Cameron et Damiano David : l’amour fou en images dans "Whatever You Like"

Dove Cameron partage les moments intimes de sa vie amoureuse dans "Whatever You Like". Dans un visualizer filmé presque entièrement au téléphone, elle montre combien Damiano David l’accompagne avec une présence tendre et complice. On les voit danser, rire, se soutenir et partager des instants de complicité dans des plans simples : un dîner, des regards dans le miroir, un cache-cache sous le lit...
Dove chante son envie de passer sa vie aux côtés de son amoureux et de s’éclipser des soirées pour retrouver leur monde à deux. Elle décrit le chanteur de Måneskin comme son Freddie Mercury, son Steve McQueen ou Tony Soprano. "C'est comme si je t'avais inventé et maintenant tu es à mes côtés", chante-t-elle.
Avec "Whatever You Like", Dove Cameron raconte sa propre histoire d’amour à travers la caméra. Le couple a officialisé sa relation en 2024. Depuis, les fans semblent particulièrement attachés au duo.
Ce titre s’inscrit comme un nouveau single de son prochain album studio, prévu pour fin 2025. Il succède à "Alchemical: Volume 1 (2023)" et confirme l’évolution de Dove Cameron vers un univers musical de plus en plus pop.