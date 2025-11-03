"Merci au public, à toutes ces personnes qui ont souhaité voir mon nom dans ces enveloppes." A l’image d’Helena, les gagnants de la 27ème édition des NRJ Music Awards ont tenu à remercier leurs fans qui se sont mobilisés pour les soutenir et leur offrir la victoire dans leurs catégories respectives. Au total, 18 trophées ont été remis durant la soirée.

Helena, "Artiste Féminine Francophone" et "Chanson Francophone"

C’est le cas d’Helena qui a décroché le NRJ Music Award de l’"Artiste Féminine Francophone" et de la "Chanson Francophone" avec son titre "Mauvais garçon". "Les 3 jours les plus intenses de ma vie. Merci à ma team pour tout le travail accompli, merci au public, à toutes ces personnes qui ont souhaité voir mon nom dans ces enveloppes, purée je vous remercierai jamais assez c’est complètement dingue je suis tellement tellement reconnaissante", écrit la chanteuse sur son compte Instagram où elle s’affiche avec son acolyte Pierre Garnier.