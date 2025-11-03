"Merci au public, à toutes ces personnes qui ont souhaité voir mon nom dans ces enveloppes." A l’image d’Helena, les gagnants de la 27ème édition des NRJ Music Awards ont tenu à remercier leurs fans qui se sont mobilisés pour les soutenir et leur offrir la victoire dans leurs catégories respectives. Au total, 18 trophées ont été remis durant la soirée.
Helena, "Artiste Féminine Francophone" et "Chanson Francophone"
C’est le cas d’Helena qui a décroché le NRJ Music Award de l’"Artiste Féminine Francophone" et de la "Chanson Francophone" avec son titre "Mauvais garçon". "Les 3 jours les plus intenses de ma vie. Merci à ma team pour tout le travail accompli, merci au public, à toutes ces personnes qui ont souhaité voir mon nom dans ces enveloppes, purée je vous remercierai jamais assez c’est complètement dingue je suis tellement tellement reconnaissante", écrit la chanteuse sur son compte Instagram où elle s’affiche avec son acolyte Pierre Garnier.
Pierre Garnier, "Artiste Masculin Francophone"
Pierre Garnier, justement, a de son côté été honoré en recevant le trophée convoité de l’"Artiste Masculin Francophone de l’année". "Quel plaisir de pouvoir partager ces beaux moments avec tous les copains aussi victorieux ce soir. Merci pour tout votre amour ! Et on se retrouve très vite sur les routes pour la fin de la tournée", partage l’interprète de "Chaque seconde".
Lenie et Jungeli, "Collab'/Duo Francophone"
Le duo Lenie et Jungeli a enflammé la scène des NRJ Music Awards cette année avec leur titre "A tes côtés". Ils repartent avec le prix "Collab'/Duo Francophone". "On l’a fait ! Trop fièrs de nous. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous et qui nous soutiennent depuis le début, on vous aime", confient-ils sur Instagram.
Gims, "Concert"
Gims a reçu deux NRJ Music Awards durant la soirée. Il remporte, cette année, le trophée du "Concert", ainsi qu'un NRJ Music Awards d'honneur de l'Artiste le plus écouté de l'année. "La couronne vous remercie", écrit le chanteur.
Julien Lieb, "Révélation Masculine Francophone"
"Le plus important pour moi était de performer mon titre sur scène, mais je vous avoue qu’avoir le trophée entre les mains a une saveur particulière. L’histoire est trop belle, succéder à mon ami et que ce soit lui qui me le remette en mains propres. Ce qui m’a motivé et qui m’a donné la force d’y croire, c’est tout simplement l’amour du public, de voir l’engouement sur les réseaux sociaux. Alors juste merci pour ça, merci à ceux qui me suivent depuis le début et qui ont joué le jeu de voter chaque jour", partage Julien Lieb en s’affichant avec le trophée de la "Révélation Masculine Francophone" dans les mains.
Il ajoute : "Je dédie cette victoire à la mémoire de mon père. Je t’aime papa, ton fils a grandi, et encore plus ce soir-là."
Marine, "Révélation Féminine Francophone"
Autre révélation, féminine cette fois. Marine a partagé sa joie de recevoir ce prix. "Merci beaucoup à vous tous pour l’amour et pour cette récompense", écrit l’interprète de "Ma Faute".