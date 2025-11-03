Invité au live Twitch du SuperShow d’NRJ, Katseye s’est prêté au jeu du "Qui est le plus ? ". Manon, Daniela, Sophia, Lara, Yoonchae et Megan n'ont pas manqué de nous surprendre. Le groupe, qui cartonne avec son titre "Gabriela" et qui était nommé dans la catégorie " Révélation Internationale", a fait le show sur la scène du Palais des Festivals de Cannes.

"Qui est le plus ?" avec Katseye

Alors qui est la plus stressée avant de monter sur scène ? "On n’est jamais vraiment stressées, on s’entraine beaucoup. On a juste de l’euphorie 5 minutes avant de monter sur scène mais sinon ça va", résume Manon au micro d’NRJ. La plus désordonnée ? Daniela, Sophia, Yoonchae et Manon montrent toutes du doigt Lara et Megan. "Je n’ai rien à ajouter", répond cette dernière pour se défendre.

Découvrez-en un peu plus sur Katseye avec le reste des réponses drôles et piquantes de leurs membres en vidéo.