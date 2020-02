Vitaa et Slimane: «VersuS», une aventure phénoménale

Que réservent Vitaa et Slimane pour le «VersuS Tour» ?

Le succès est au rendez-vous pour «VersuS». En effet, l’album a été écoulé à plus de 100 000 exemplaires en sept semaines, après la sortie. Il a également franchi les frontières et est devenu disque d’or en Belgique. Et Vitaa et Slimane ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ceux qui joué les animateurs sur NRJ - le temps d’une émission exceptionnelle - ont lancé leur grande tournée. Le «VersuS Tour» débutera le 7 mars prochain à Beauvais. Voici quelques villes dans lesquelles ils se produiront.

7 mars à Beauvais

25 mars à Tours

3 avril à Lille

9 avril à Marseille

10 avril à Grenoble

4 novembre à Paris

20 novembre à Lyon

4 décembre à Amiens

Toutes ces dates sont disponibles juste ici, n’attendez plus pour prendre vos places pour le «VersuS Tour» !

Vitaa et Slimane reprennent «A fleur de toi»

Quelques jours avant la sortie de «VersuS», Vitaa et Slimane ont réservé une dernière surprise à leurs fans. Ils ont dévoilé une version originale du titre «A fleur de toi». Et ce titre a une grande symbolique pour eux deux. En 2007, Vitaa sort son premier album, «A fleur de toi». Ce dernier fait un carton, notamment grâce au titre éponyme de l’opus, paru un an auparavant. Le single est alors placé en tête des classements de cette année-là.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dix ans plus tard sur le plateau de The Voice, Slimane tente sa chance en interprétant cette chanson. Carton plein pour le jeune homme qui fait se retourner les quatre coachs. La prestation devient alors virale et sur la Toile, tout le monde ne parle que cette reprise. Aux côtés de Florent Pagny, il devient le grand gagnant de la saison 5.

Petit à petit, Slimane se fait alors connaître du grand public. De son côté, Vitaa est touchée par cette performance. Et lorsqu’ils se mettent à travailler ensemble, cela sonnait comme une évidence poru eux de reprendre une nouvelle fois ce titre. Dans cette nouvelle version de «A fleur de toi», Vitaa et Slimane sont sincères et touchants. Chaque parole chantée est une déclaration à l’autre. La vidéo a été vue plus de 4,7 fois sur Internet. Une connexion qui se ressent dans «VersuS», où l’amour fraternel est bel et bien présent. En définitif, c’est grâce à ce fameux morceau, leur amitié a démarré. Et cette dernière n’est pas prête de s’arrêter.