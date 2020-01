Vitaa et Gims, bien plus que des partenaires

Vitaa, Gims et Slimane surfent sur la vague de «Bella Ciao»

En 2018, Vitaa, Slimane, Gims et Dadju sortent «Bella Ciao». Si cette chanson voit le jour, c’est grâce à la série produite par Netflix «La Casa De Papel». Et pour cause, dans un des épisodes de la deuxième saison, pendant une scène cruciale, deux des personnages principaux entament cet hymne révolutionnaire. Historiquement, ce chant était interprété par les partisans opposés de troupes allemandes.

Suite à la diffusion de l’épisode, cette chanson explose les scores et est écoutée des milliers de fois sur la Toile. Les quatre artistes décident alors de sortir une version française du morceau. Et une fois de plus, les fans sont au rendez-vous. Le clip posté sur Internet récolte 135 millions de vues. Lors de son concert au Stade de France en septembre dernier, Gims a même invité ses amis sur scène. Tous ensemble, ils reprennent le morceau, suivi par les 80 000 personnes présentes ce soir-là.