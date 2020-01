Vitaa et Slimane «n’étaient pas très chauds» à l’idée de faire un album en duo

La collaboration entre Vitaa et Slimane a bien failli ne jamais voir le jour. Et c’est bien dommage car aujourd’hui, leur album commun intitulé «VersuS» est numéro 1 du top de ventes d’albums. Grâce à leurs derniers morceaux révélés à l’image de «Avant toi», «Ça va ça vient» ou encore «Maëlys» en hommage à la fillette disparue et tuée, le duo a conquis le cœur de ses fans.

Mais si aujourd’hui, l’album cartonne, au départ, les deux artistes n’étaient pas vraiment décidé à dévoiler un album commun: «Nous n’étions pas très chauds pour un album en duo, pour des questions d’agenda», peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Avant tout amis, Vitaa et Slimane ont su accorder leurs idées afin d’offrir un album riche et réussi: «Les chansons naissaient les unes après les autres, comme par miracle». Une évidence donc.

Vitaa et Slimane: une véritable amitié

Complices, Vitaa et Slimane ont travaillé main dans la main tout au long de l’élaboration de l’album: «Entre nous, il y a une vraie alchimie», nous avaient-ils confié en interview.

Ils seront sur scène pour une tournée événement dès le mois de mars avec une date parisienne le 4 novembre 2020 au Palais des Sports.