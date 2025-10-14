"The end of an era" : Taylor Swift star d'un documentaire sur Disney+

C'est un jour que les fans de Taylor Swift ont déjà marqué d'une croix blanche dans leur agenda. Le 12 décembre prochain, la superstar américaine fera l'objet d'une mini-série documentaire, en 6 épisodes, diffusée sur Disney+. Son nom ? "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era". Vous l'aurez compris, le programme mettra en avant la dernière tournée de Taylor Swift.

"C'était la fin d'une époque, et nous le savions", écrit cette dernière sur son compte Instagram avant d'ajouter : "Nous voulions nous souvenir de chaque instant qui a mené à l'apogée du chapitre le plus important et le plus intense de notre vie, alors nous avons permis à des cinéastes de filmer cette tournée et toutes les histoires qui s'y sont tissées, au fur et à mesure qu'elle touchait à sa fin. Et de filmer le spectacle final dans son intégralité."