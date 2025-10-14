"The end of an era" : Taylor Swift star d'un documentaire sur Disney+

C'est un jour que les fans de Taylor Swift ont déjà marqué d'une croix blanche dans leur agenda. Le 12 décembre prochain, la superstar américaine fera l'objet d'une mini-série documentaire, en 6 épisodes, diffusée sur Disney+. Son nom ? "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era". Vous l'aurez compris, le programme mettra en avant la dernière tournée de Taylor Swift.
"C'était la fin d'une époque, et nous le savions", écrit cette dernière sur son compte Instagram avant d'ajouter : "Nous voulions nous souvenir de chaque instant qui a mené à l'apogée du chapitre le plus important et le plus intense de notre vie, alors nous avons permis à des cinéastes de filmer cette tournée et toutes les histoires qui s'y sont tissées, au fur et à mesure qu'elle touchait à sa fin. Et de filmer le spectacle final dans son intégralité."
L'annonce s'accompagne d'un court teaser promettant d'ores et déjà une immersion inédite dans les coulisses de la tournée. On y voit des images de concerts, les préparatifs scéniques, Taylor Swift en loge — entre maquillage et moments d’intimité —, les répétitions des danseurs, ainsi que la présence de plusieurs invités d'exceptions, dont Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, et son fiancé Travis Kelce. Et cerise sur le gâteau : les fans pourront voir en exclusivité Taylor Swift interpréter sur scène les morceaux de son album "The Tortured Poet Department", sorti en avril 2024.