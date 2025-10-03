Taylor Swift de retour avec un album : bientôt une nouvelle tournée ? Elle répond

Plus d’un an et demi après la sortie de "The Tortured Poets Department", Taylor Swift est de retour dans les bacs, ce vendredi 3 octobre, avec son douzième album. Intitulé "The Life of a Showgirl", l'album est composé de douze titres, parmi lesquels figure une chanson en collaboration avec Sabrina Carpenter.

Une question brûle désormais toutes les lèvres : Taylor Swift va-t-elle bientôt interpréter ce nouveau disque sur scène à l'occasion d'une nouvelle tournée ?

La réponse de Taylor Swift

Lors d'un entretien accordé au média BBC Radio 1, la chanteuse américaine n’a pas laissé planer le doute bien longtemps. "Non non, je vais être très honnête avec vous. Je suis tellement fatiguée… ", confie-t-elle avant de préciser : "Je referais une tournée que si elle peut être aussi bien que la dernière." Une confession qui témoigne de l'intensité du "Eras Tour", sa précédente tournée mondiale qui s'est achevée en décembre 2024.

Avec 149 dates à travers le globe, des heures de show ininterrompus, et un public en liesse à chaque représentation, la barre est désormais très haute — même pour une artiste de son envergure.