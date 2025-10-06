Taylor Swift dévoile "The Fate of Ophelia" : décryptage de son nouveau clip inspiré de Shakespeare

Alors que le 12e album de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl" est à peine sorti, les fans et la presse s'empressent déjà de décrypter les messages codés de l'artiste.
Taylor Swift réinvente Shakespeare
Réalisé par Taylor Swift elle-même, le clip s’inspire de la figure tragique d’Ophélie, héroïne de l'oeuvre d'"Hamlet" de Shakespeare. Selon People, la chanteuse réinvente ce personnage iconique en femme moderne.
Les premières images montrent l'Américaine en robe blanche, flottant dans un décor brumeux qui évoque le célèbre tableau de John Everett Millais. Puis la scène bascule. Taylor Swift semble renaître, vêtue d’une robe scintillante, avant de se transformer en showgirl flamboyante, dans un univers coloré et chorégraphié digne d’un cabaret des années folles.
Chaque tableau semble raconter une facette d’Ophélie à travers les époques : la muse romantique, la femme brisée, puis l’artiste souveraine.
Dans une nouvelle séquence, Taylor apparaît sur un bateau pirate, avant de tomber à l’eau et de réapparaître en nageuse synchronisée vintage, agrippée à un radeau de sauvetage. Toujours selon People, cette mise en scène symboliserait une nouvelle histoire : là où Shakespeare faisait sombrer Ophélie, Taylor Swift la fait remonter à la surface.
Encore et toujours des easter eggs
Et parce que rien n’est laissé au hasard, le clip regorge d'easter eggs pour les fans : un pain au levain (clin d’œil à sa passion pour la pâtisserie) ou encore un ballon de football lancé au ralenti (référence affectueuse à son fiancé, le joueur de football américain Travis Kelce).
Une déclaration d'amour à son fiancé Travis Kelce
À travers ce titre, Taylor Swift semble mettre en lumière son histoire d’amour avec Travis Kelce. Sans lui, elle se voyait promise à une destinée aussi tragique que celle d’Ophélie : il est venu conjurer le sort.
La pochette de l’album, prolonge cette thématique. On y voit Taytay immergée dans une baignoire, évoquant une Ophélie moderne.