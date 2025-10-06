Taylor Swift dévoile "The Fate of Ophelia" : décryptage de son nouveau clip inspiré de Shakespeare

Encore et toujours des easter eggs

Et parce que rien n’est laissé au hasard, le clip regorge d'easter eggs pour les fans : un pain au levain (clin d’œil à sa passion pour la pâtisserie) ou encore un ballon de football lancé au ralenti (référence affectueuse à son fiancé, le joueur de football américain Travis Kelce).

Une déclaration d'amour à son fiancé Travis Kelce

À travers ce titre, Taylor Swift semble mettre en lumière son histoire d’amour avec Travis Kelce. Sans lui, elle se voyait promise à une destinée aussi tragique que celle d’Ophélie : il est venu conjurer le sort.

La pochette de l’album, prolonge cette thématique. On y voit Taytay immergée dans une baignoire, évoquant une Ophélie moderne.