Taylor Swift : un clin d'oeil à son amoureux qui ne passe pas inaperçu

Bien que la chanteuse de 34 ans ait déjà adapté ses paroles lors d'un précédent concert en Argentine, auquel le joueur de football américain était présent, c'est la première fois qu’elle le fait en son absence. Cependant, la mère de Travis Kelce et son frère Jason étaient présents à Miami pour soutenir Taylor Swift, ajoutant une touche familiale à l'événement.

Nul doute, le couple semble de plus en plus soudé malgré leurs agendas chargés qui les empêchent bien souvent d'assister aux performances de l'un ou de l'autre. Dernièrement, les deux stars ont été aperçus dans les rues de New York. De son côté, la superstar de la pop entre dans la dernière ligne droite de sa monumentale tournée internationale qui prendra fin le 8 décembre prochain à Vancouver (Canada).