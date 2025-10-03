"The Fate of Ophelia" de Taylor Swift : que signifient les paroles de la chanson ?

Paroles de "The Fate of Ophelia" de Taylor Swift

I heard you callin' on the megaphone

You wanna see me all alone

As legend has it, you are quite the pyro

You light the match to watch it blow



And if you'd never come for me

I might've drowned in the melancholy

I swore my loyalty to me (Me), myself (Myself), and I (I)

Right before you lit my sky up



All that time

I sat alone in my tower

You were just honing your powers

Now I can see it all (See it all)

Late one night

You dug me out of my grave and

Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophеlia)

Keep it one hundred on the land (Land), thе sea (The sea), the sky

Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes

Don't care where the hell you've been (Been) 'cause now (Now), you're mine

It's 'bout to be the sleepless night you've been dreamin' of

The fate of Ophelia



The eldest daughter of a nobleman

Ophelia lived in fantasy

But love was a cold bed full of scorpions

The venom stole her sanity



And if you'd never come for me (Come for me)

I might've lingered in purgatory

You wrap around me like a chain (A chain), a crown (A crown), a vine (A vine)

Pullin' me into the fire



All that time

I sat alone in my tower

You were just honing your powers

Now I can see it all (I can see it all)

Late one night

You dug me out of my grave and

Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)

Keep it one hundred on the land (Land), the sea (The sea), the sky

Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes

Don't care where the hell you've been (Been) 'cause now (Now), you're mine

It's 'bout to be the sleepless night you've been dreamin' of

The fate of Ophelia



'Tis locked inside my memory

And only you possess the key

No longer drowning and deceived

All because you came for me

Locked inside my memory

And only you possess the key

No longer drowning and deceived

All because you came for me



All that time

I sat alone in my tower

You were just honing your powers

Now I can see it all (I can see it all)

Late one night

You dug me out of my grave and

Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)

Keep it one hundred on the land (Land), the sea (The sea), the sky

Pledge allegiance to your hands (Your hands), your team, your vibes

Don't care where the hell you've been (Been) 'cause now ('Cause now), you're mine

It's 'bout to be the sleepless night you've been dreamin' of

The fate of Ophelia



You saved my heart from the fate of Ophelia

Traduction en français de "The Fate of Ophelia"

Je t’ai entendu appeler au mégaphone

Tu veux me voir toute seule

Comme le dit la légende, tu es un vrai pyromane

Tu allumes l’allumette pour la voir exploser

Et si tu n’étais jamais venu pour moi

Je me serais peut-être noyée dans la mélancolie

J’ai juré fidélité à moi (moi), moi-même (moi-même) et je (je)

Juste avant que tu n’illumines mon ciel

Tout ce temps

J’étais assise seule dans ma tour

Toi, tu aiguisais juste tes pouvoirs

Maintenant je peux tout voir (tout voir)

Tard dans la nuit

Tu m’as déterrée de ma tombe et

Sauvé mon cœur du sort d’Ophélie (Ophélie)

Garde-le cent sur la terre, la mer, le ciel

Prête allégeance à tes mains, ton équipe, tes vibrations

Je me fiche d’où tu étais parce que maintenant, tu es à moi

Ça va être la nuit blanche dont tu rêvais

Le destin d’Ophélie

La fille aînée d’un noble

Ophélie vivait dans un fantasme

Mais l’amour était un lit froid plein de scorpions

Le venin lui a volé la raison

Et si tu n’étais jamais venu pour moi

J’aurais pu m’attarder au purgatoire

Tu t’enroules autour de moi comme une chaîne, une couronne, une vigne

M’attirant dans le feu

Tout ce temps

J’étais assise seule dans ma tour

Toi, tu aiguisais juste tes pouvoirs

Maintenant je peux tout voir (je peux tout voir)

Tard dans la nuit

Tu m’as déterrée de ma tombe et

Sauvé mon cœur du sort d’Ophélie (Ophélie)

Garde-le cent sur la terre, la mer, le ciel

Prête allégeance à tes mains, ton équipe, tes vibrations

Je me fiche d’où tu étais parce que maintenant, tu es à moi

Ça va être la nuit blanche dont tu rêvais

Le destin d’Ophélie

C’est enfermé dans ma mémoire

Et toi seul possèdes la clé

Je ne me noie plus, je ne suis plus trompée

Tout ça parce que tu es venu pour moi

Enfermé dans ma mémoire

Et toi seul possèdes la clé

Je ne me noie plus, je ne suis plus trompée

Tout ça parce que tu es venu pour moi

Tout ce temps

J’étais assise seule dans ma tour

Toi, tu aiguisais juste tes pouvoirs

Maintenant je peux tout voir (je peux tout voir)

Tard dans la nuit

Tu m’as déterrée de ma tombe et

Sauvé mon cœur du sort d’Ophélie (Ophélie)

Garde-le cent sur la terre, la mer, le ciel

Prête allégeance à tes mains, ton équipe, tes vibrations

Je me fiche d’où tu étais parce que maintenant, tu es à moi

Ça va être la nuit blanche dont tu rêvais

Le sort d’Ophélie

Tu as sauvé mon cœur du sort d’Ophélie