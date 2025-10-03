"The Fate of Ophelia" de Taylor Swift : que signifient les paroles de la chanson ?

Taylor Swift revient avec son nouvel opus "The Life of a Showgirl" et un de ses nouveaux titres intrigue déjà : "The Fate of Ophelia". Mais que raconte vraiment cette chanson ? Dès les premiers mots, Taytay semble s’adresser à son fiancé, Travis Kelce. Le morceau comporte pleins de clins d’œil à leur relation : l’expression que Travis répète souvent, "Keep it one hundred", ou encore le fameux "13 + 87 = 100".
13 étant le porte-bonheur de Taylor et 87 le numéro de maillot de Travis.
Taylor Swift à travers Ophélie de Shakespeare
Mais au-delà de l’histoire d’amour, le cœur du texte est dans son titre. Ophélie, personnage de Shakespeare, sombre dans la folie avant de se noyer. Taylor s’identifie à cette figure tragique, évoquant la solitude et la douleur avant de rencontrer Travis : "Si tu n’étais jamais venu me chercher / J’aurais pu me noyer dans la mélancolie."
Ici, Travis est celui qui la "sauve" de ce destin sombre. Le refrain : "Tu as sauvé mon cœur du sort d’Ophélie". Une déclaration qui sonne comme une libération. Après les blessures passées, la chanteuse retrouve enfin la lumière et la stabilité.
Paroles de "The Fate of Ophelia" de Taylor Swift
I heard you callin' on the megaphone
You wanna see me all alone
As legend has it, you are quite the pyro
You light the match to watch it blow
And if you'd never come for me
I might've drowned in the melancholy
I swore my loyalty to me (Me), myself (Myself), and I (I)
Right before you lit my sky up
All that time
I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (See it all)
Late one night
You dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophеlia)
Keep it one hundred on the land (Land), thе sea (The sea), the sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don't care where the hell you've been (Been) 'cause now (Now), you're mine
It's 'bout to be the sleepless night you've been dreamin' of
The fate of Ophelia
The eldest daughter of a nobleman
Ophelia lived in fantasy
But love was a cold bed full of scorpions
The venom stole her sanity
And if you'd never come for me (Come for me)
I might've lingered in purgatory
You wrap around me like a chain (A chain), a crown (A crown), a vine (A vine)
Pullin' me into the fire
All that time
I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (I can see it all)
Late one night
You dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundred on the land (Land), the sea (The sea), the sky
Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes
Don't care where the hell you've been (Been) 'cause now (Now), you're mine
It's 'bout to be the sleepless night you've been dreamin' of
The fate of Ophelia
'Tis locked inside my memory
And only you possess the key
No longer drowning and deceived
All because you came for me
Locked inside my memory
And only you possess the key
No longer drowning and deceived
All because you came for me
All that time
I sat alone in my tower
You were just honing your powers
Now I can see it all (I can see it all)
Late one night
You dug me out of my grave and
Saved my heart from the fate of Ophelia (Ophelia)
Keep it one hundred on the land (Land), the sea (The sea), the sky
Pledge allegiance to your hands (Your hands), your team, your vibes
Don't care where the hell you've been (Been) 'cause now ('Cause now), you're mine
It's 'bout to be the sleepless night you've been dreamin' of
The fate of Ophelia
You saved my heart from the fate of Ophelia
Traduction en français de "The Fate of Ophelia"
Je t’ai entendu appeler au mégaphone
Tu veux me voir toute seule
Comme le dit la légende, tu es un vrai pyromane
Tu allumes l’allumette pour la voir exploser
Et si tu n’étais jamais venu pour moi
Je me serais peut-être noyée dans la mélancolie
J’ai juré fidélité à moi (moi), moi-même (moi-même) et je (je)
Juste avant que tu n’illumines mon ciel
Tout ce temps
J’étais assise seule dans ma tour
Toi, tu aiguisais juste tes pouvoirs
Maintenant je peux tout voir (tout voir)
Tard dans la nuit
Tu m’as déterrée de ma tombe et
Sauvé mon cœur du sort d’Ophélie (Ophélie)
Garde-le cent sur la terre, la mer, le ciel
Prête allégeance à tes mains, ton équipe, tes vibrations
Je me fiche d’où tu étais parce que maintenant, tu es à moi
Ça va être la nuit blanche dont tu rêvais
Le destin d’Ophélie
La fille aînée d’un noble
Ophélie vivait dans un fantasme
Mais l’amour était un lit froid plein de scorpions
Le venin lui a volé la raison
Et si tu n’étais jamais venu pour moi
J’aurais pu m’attarder au purgatoire
Tu t’enroules autour de moi comme une chaîne, une couronne, une vigne
M’attirant dans le feu
Tout ce temps
J’étais assise seule dans ma tour
Toi, tu aiguisais juste tes pouvoirs
Maintenant je peux tout voir (je peux tout voir)
Tard dans la nuit
Tu m’as déterrée de ma tombe et
Sauvé mon cœur du sort d’Ophélie (Ophélie)
Garde-le cent sur la terre, la mer, le ciel
Prête allégeance à tes mains, ton équipe, tes vibrations
Je me fiche d’où tu étais parce que maintenant, tu es à moi
Ça va être la nuit blanche dont tu rêvais
Le destin d’Ophélie
C’est enfermé dans ma mémoire
Et toi seul possèdes la clé
Je ne me noie plus, je ne suis plus trompée
Tout ça parce que tu es venu pour moi
Enfermé dans ma mémoire
Et toi seul possèdes la clé
Je ne me noie plus, je ne suis plus trompée
Tout ça parce que tu es venu pour moi
Tout ce temps
J’étais assise seule dans ma tour
Toi, tu aiguisais juste tes pouvoirs
Maintenant je peux tout voir (je peux tout voir)
Tard dans la nuit
Tu m’as déterrée de ma tombe et
Sauvé mon cœur du sort d’Ophélie (Ophélie)
Garde-le cent sur la terre, la mer, le ciel
Prête allégeance à tes mains, ton équipe, tes vibrations
Je me fiche d’où tu étais parce que maintenant, tu es à moi
Ça va être la nuit blanche dont tu rêvais
Le sort d’Ophélie
Tu as sauvé mon cœur du sort d’Ophélie