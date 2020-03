Taylor Swift élue artiste de l’année 2019!

Après avoir été sacrée par Forbes «artiste ayant vendu le plus de disques durant la dernière décennie», Taylor Swift vient d’atteindre un nouveau record! La chanteuse a, en effet, été nommée «artiste de l’année 2019» par la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (l’IFPI). Ce titre veut dire que Taytay a vendu le plus d’albums sur toute l’année que tous les autres artistes.

Taylor Swift et son opus «Lover» ont même réussi à faire mieux qu’Ed Sheeran, Post Malone et Billie Eilish. BTS et son album «Map of the Soul: Persona» arrivent, eux, en septième place du classement.

C’est la deuxième fois que Taylor Swift est au sommet des ventes d’album. Elle avait déjà été élue artiste de l’année en 2014 pour son album «1989».

Taylor Swift au sommet!

L’année 2019 a bien réussi à Taylor Swift. La chanteuse est devenue la star la mieux payée du monde cette année, selon le magazine Forbes. Sa richesse s’estimerait à 185 millions de dollars. Ce n’est pas tout! Sa fortune aurait fait un bond de 131 % par rapport à l’année passée.

Avec son dernier opus, «Lover», porté par les morceaux «ME!» ou encore «You need to calm down», Taylor Swift s’est une nouvelle fois imposée comme une référence de la pop. La chanteuse vient de présenter le titre «The Man», extrait de son album. Pour les besoins du clip de ce hit, l’artiste américaine s’est mise dans la peau d’un homme en se transformant grâce au maquillage et déguisement en un riche business man.