Taylor Swift généreuse: son énorme don après la tornade dans le Tennessee

Dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mars, le Tennessee aux États-Unis a été touché par des vents particulièrement intenses qui ont provoqué d’énormes dégâts. Ces violentes tornades ont même engendré la mort tragique de 25 personnes. A l’heure actuelle, les secouristes sont toujours à la recherche de rescapés dans les zones touchées par cette catastrophe.

Face à cette situation, Taylor Swift n’a pas hésité une seule seconde avant de venir en aide à la population, vivant dans cette région et plus particulièrement à Nashville. L’interprète de «You Need To Calm Down» a ainsi fait une donation d’un million de dollars.

«Nashville est ma maison, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Le fait que tant de personnes aient perdu leur maison et bien plus au Middle Tennessee me dévaste».

Taylor Swift généreuse

Ce n’est pas la première fois que Taylor Swift verse une certaine somme d’argent pour des causes qui lui tiennent à cœur. En 2017 par exemple, elle avait rejoint la longue liste des personnalités s’étant mobilisées après la tempête Harvey qui avait frappé la ville de Houston aux États-Unis. Comme l’indiquait alors le magazine US Weekly, l’artiste avait fait un don considérable à une banque alimentaire de la ville.

La star planétaire a également aidé une fan à payer ses études. Alors qu’elle ne pouvait pas s’inscrire à l’université en raison des problèmes de santé et d’argent de sa mère, Ayesha Khurram a eu le bonheur de recevoir une somme d’argent lui permettant de poursuivre son rêve après avoir expliqué son problème sur Tumblr. En 2015, Taylor Swift avait même été désignée la star la plus généreuse.