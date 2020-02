Taylor Swift est l’artiste ayant vendu le plus de titres durant la dernière décennie

Taylor Swift est une artiste incontournable, une chanteuse reconnue, qui ne cesse de multiplier les fans aux quatre coins de la planète. A 30 ans, l’interprète de «You Need To Calm Down» a récolté de nombreuses récompenses et honneurs.

Et selon les informations rapportées par le magazine Forbes, l’artiste la mieux payée de l’année 2019 est aussi celle qui a vendu le plus de titres aux États-Unis durant la dernière décennie. Au total, Taylor Swift aurait vendu pas moins de 75 893 000 singles en dix ans: «C’est une étonnante somme et personne ne peut égaler», peut-on lire dans les colonnes du journal.

La deuxième place a par ailleurs été attribuée à Eminem. L’artiste, qui est remonté sur scène des Oscars pour interpréter «Lose Yourself», a vendu 63 501 000 titres.

Taylor Swift au sommet

Depuis plus de dix ans, Taylor Swift se positionne en haut des charts. Avec une communauté importante et des titres devenus emblématiques tels que «Bad Blood», «I Knew You Were Trouble», «Love Story» ou encore «Blank Space», la chanteuse est particulièrement soutenue et suivie. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la carrière et la vie de l’artiste ont intéressé la plateforme Netflix qui a récemment dévoilé un documentaire sur Taylor Swift. «Miss Americana» retrace ainsi le parcours de celle qui continue de briller sur le devant de la scène.

Avec son dernier album baptisé «Lover» dévoilé en 2019 porté par les morceaux «ME!» ou encore «You need to calm down», l’artiste s’est une nouvelle fois imposée comme une référence de la pop.