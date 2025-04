Stromae et Pomme : le remix de "Ma Meilleure Ennemie" avec Coldplay est là !

Dans cette nouvelle version, plus longue d’une minute, un couplet 100% en anglais ainsi que des sonorités propres au célèbre groupe viennent enrichir le titre. "You who I pray to / I desolate too / Consecrate you / I love and hate you", chante Chris Martin avant de rejoindre le duo sur le célèbre refrain en français.

Aucun doute, cette version de "Ma Meilleure Ennemie" risque bien de devenir le hit de 2025.