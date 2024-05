Squeezie est de retour sur YouTube, et il ne revient pas les mains vides

« L'imposteur avec DJ Snake et Omar Sy, qui est derrière la porte avec Mister V, Eric et Ramzy...C’est ça qu’on veut », « Un aperçu de ce qu’est le bonheur », « C’est une nouvelle qui fait plaisir et on va bien évidement répondre présent », peut-on lire en réaction à son post sur X.

Pour rappel, Squeezie conserve toujours son titre de numero 1 du YouTube français avec ses 18,8 millions d’abonnés. Il est toutefois talonné par un autre créateur de contenu, Tibo InShape, qui a récemment rassemblé 18,1 millions d’abonnés sur sa chaîne.