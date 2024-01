Tibo InShape devient le deuxième youtubeur français devant Cyprien

Ces derniers mois, Tibo InShape mise sur une stratégie qui séduit la plateforme de partage de vidéos : les Shorts, ces formats courts similaires à TikTok. En plus des vidéos plus longues qu’on peut retrouver régulièrement sur sa chaîne, ces vidéos permettent d’attirer un nouveau public et donc de nouveaux abonnés. Mais jusqu’à quand cette prospérité se poursuivra-t-elle ?

Plus que jamais, Tibo InShape est dans la course

Tibo InShape rattrape chaque jour son retard sur Squeezie. De là à le dépasser ? À en croire certains sur les réseaux sociaux, la progression insolente du créateur de contenu hyper musclé aurait de quoi effrayer le youtubeur aux 18 millions d’abonnés.

Pour autant, il faut souligner que contrairement à la chaîne de Cyprien, celle de Squeezie continue de progresser elle aussi. À un rythme moins élevé, certes, mais quand même. Chaque mois, la communauté du n°1 du web français grossit d’environ 100.000 personnes. Parfois plus, rarement moins. A moins que sa pause de « 2 ou 3 mois » , annoncée ce lundi, ne se prolonge, ses projets étant de plus en plus ambitieux, il semble difficile d’imaginer que cette progression ralentisse. La preuve avec sa dernière réalisation, le documentaire Prime Video « Merci Internet » sorti vendredi dernier, qui reçoit une pluie d’éloges.

Une chose est sûre : la course au meilleur contenu est loin d’être terminée !