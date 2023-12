Squeezie et Cyprien ont-ils enterré la hache de guerre ?

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe il y a presque deux ans. Cyprien avait dévoilé dans une vidéo YouTube que ses aventure avec Squeezie, son ex partenaire de tournage, lui manquaient. Une déclaration pleine de regrets après avoir vu celui qu’il considérait comme son ami lui tourner le dos : « Depuis deux ans et demi, Lucas [le vrai prénom de Squeezie, NDLR] m'a enlevé de sa vie, a confié le Youtubeur. Ce n'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. Je ne vais pas vous mentir, ça a été dur à encaisser, mais je dois me faire une raison. Aujourd'hui, je rebondis, ça ne sert à rien d'en avoir honte. Le reste roule : mes amis, ma famille, mes projets… ». Une situation qui n’avait pas tardé à affoler la Toile.

De son côté, Squeezie avait répondu sur Twitter : « Il y a deux ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent. Comme vous et lui, je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions, privées de l'année dernière, n'aient pas suffi à apaiser les choses. De mon côté, je n'en ferai pas une affaire publique. ».

Depuis, les deux acolytes de « Cyprien Gaming » et « Bigorneaux & Coquillages » ne semblent vraiment plus s'adresser la parole. Malgré tout, Squeezie reconnaît l’influence de Cyprien sur sa carrière...