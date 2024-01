C’est officiel, Squeezie confirme faire une pause dans sa carrière

Squeezie appuie sur pause. Le Youtubeur va se mettre en retrait d’internet pour un break de « deux, trois mois », annonce-t-il lundi dans sa dernière vidéo. Alors qu'il vient de sortir son documentaire « Merci Internet » sur Prime Video, le créateur français le plus suivi sur YouTube souhaite se ressourcer. « On a décidé de faire un petit trou de vidéos de deux, trois mois histoire de se reposer, de se remettre les idées au clair, d’avoir re de l’inspi », explique ce dernier. Un choix qui semble mûrement réfléchi et qui agite d'ores et déjà ses millions d'abonnés.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre : « Qu'il se repose pour revenir plus fort », « Le goat a mérité de prendre sa pause », peut-on lire sur X (ex-Twitter).