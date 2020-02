Soprano et Ninho reviennent de loin dans la «Musica»

Soprano et Ninho réunis sur un même hit, c’est une première! Les rappeurs mêlent leur deux univers à merveille sur «Musica». Le morceau raconte leur parcours de vie particulier. Ils viennent de dévoiler le clip de cette collab dans lequel on les retrouve entrain de chanter leur amour pour la musique, dans la rue, la nuit.

Tout comme l’acteur qui se bat dans la vidéo, Soprano et Ninho ont toujours tout fait pour réussir dans la musique. Leur carrière les a finalement sorti de la galère et permis de rendre fière leur mère.

Soprano et Ninho au sommet

«Musica» fait partie de la réédition de l’album de Soprano, «Phoenix». Le rappeur a présenté 8 titres inédits il y a quelques mois. Outre Ninho, il s’est également entouré de Jul, Alonzo et P3gase. A l’image de «Musica», cette réédition permet d’en apprendre plus sur la vie de Soprano. Il y raconte son choix entre le rap et la chanson, mais aussi son évolution depuis ses débuts avec les Psy4 de la rime.

Ninho, quant à lui, cartonne également en ce moment avec un autre duo. Le hit «Jamais», chanté avec Dadju, vient d’être certifié single de platine avec plus de 30 millions d’écoutes en streaming.