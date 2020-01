Soprano fête ses 41 ans, retour sur son année de folie avec NRJ

Soprano fête son anniversaire ! Désormais âgé de 41 ans, le chanteur a accompli de nombreuses choses dans sa carrière. En débutant avec les Psy4 de la rime puis en évoluant dans sa carrière solo, le Marseillais est toujours aussi motivé et prêt à faire rêver son public. La preuve avec tous les concerts et événements qu’il a organisé aux quatre coins de l’hexagone. Sur scène, Soprano était toujours à 100%.

Rien ne l’arrêtait. Dans une interview accordée à NRJ, le papa s’était confié sur l’ambiance qui régnait pendant ses shows. «On se régale, le public se régale, on a beaucoup travaillé. Même pendant que je faisais l’album, j’avais déjà des idées de ce qu’on allait avoir comme décor, comment on allait le travailler […] Je pense qu’on fait un bon spectacle pour que les gens puissent se régaler avec des anciennes chansons, des nouvelles chansons et visuellement un truc un peu différent».