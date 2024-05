5. Sa vidéo d’audition à l’aveugle est l’une des plus vues de « The Voice France » sur Youtube

Impossible de passer à côté. L'interprétation de la chanson de Vitaa « A Fleur de Toi » a rassemblé de nombreux fans derrière leurs écrans lors des auditions à l’aveugle. Et pour cause, la vidéo de son passage se place en 9ème position des vidéos les plus visionnées de la chaîne Youtube de l’émission, avec 31 millions de vues.

Devant Kendji Girac certes, mais bien loin derrière la reprise de « Lose Yourself » de Vincent Vinel et ses 181 millions de vues.