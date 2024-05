Slimane prêt pour l'Eurovision : « Je vais vivre quelque chose d’inoubliable »

«J’ai hâte d’y être. C’est un honneur, une fierté. On va chanter devant 200 millions de téléspectateurs, c’est quand même fou.» Plus positif que jamais, Slimane s’est livré à notre micro, il y a quelques jours, au sujet de la grande soirée qui l’attend, le 11 mai prochain à Malmö, en Suède.

L’ex-acolyte de Vitaa s’apprête à tout donner pour remporter la première place du concours de l’Eurovision. Son atout? Sa balade puissante, «Mon amour». «Je n’ai jamais eu autant l’impression d’être moi-même que quand je chante cette chanson. C’est une chanson qui me rend fier.»

Un morceau aux paroles mélancoliques qu’il a lui-même écrites et qui correspondent à «sa vision de la vie». Slimane y évoque d’ailleurs des sentiments très intimes. «Quand je crois en une personne, une chanson, un projet, on peut me dire tout ce qu’on veut et j’attendrai, je resterai là. Ce titre fait aussi écho à ma carrière. On m’a dit ‘’non’’ tout le temps et j’ai attendu, j’ai continué. (…) Quand je suis sûr que c’est le bon chemin, j’attends.», nous explique-t-il.

Slimane au plus près de son public

En ce moment en tournée dans toute la France avec son «Cupidon Tour», Slimane est fatigué mais heureux. «Même si je n’ai pas beaucoup de temps, tout ce que je fais en ce moment me donne l’envie de continuer. Et ça faisait longtemps que je n’avais pas ressenti ça donc je suis très content.»

Un bouleversement qu’il doit «sûrement à l’Eurovision», révèle-t-il avant d’ajouter : «Je me sens de plus en plus libre comme artiste. Je suis de plus en plus connecté avec mon public.»

