Slimane: son compagnon qu’il ne quitte plus

Slimane a désormais deux chiens : Namane et Lune

Slimane a adopté Namane tout récemment. Il avait d’ailleurs partagé la bonne nouvelle sur son compte Instagram avec une photo de son adorable animal de compagnie :«Un nouveau venu dans la tribu ! On t’aime déjà beaucoup trop !!»

Namane est un Pomsky, issu d'un croisement entre un Husky Sibérien et un Spitz Nain. Avec son allure de petit ours en peluche et ses taches noires et blanches, il fait craquer tous les followers de Slimane.

Ce n’est pas la première fois que Slimane adopte un chien. Le chanteur avait présenté en février 2018, sur les réseaux sociaux, son husky prénommé Lune. Et d’après la vidéo que le chanteur a partagé, il y a trois jours, les deux bêtes semblent s’entendre à merveille.