Vitaa et Slimane chantent en live «Avant Toi» dans le 6/9 de Manu sur NRJ

Vitaa et Slimane s’éclatent dans la troupe des Enfoirés

Vitaa et Slimane ont débuté les concerts des Enfoirés, hier, à l’AccorHotels Arena de Paris. Et c’est une première pour la chanteuse qui avoue être très heureuse de faire partie de la troupe d’artistes français. Malgré la fatigue, les deux amis révèlent qu’ils enchainent les fous rires sur scène, comme lorsque Slimane doit faire le coach de Soprano en essayant de faire des squats.

Pour finir l’émission en beauté, Vitaa et Slimane ont offert un live aux auditeurs d’NRJ sur leur ballade puissante, «Avant toi». Ils ont été aidés de Manu pendant les chœurs qui s’est transformé en fantôme. Slimane et Vitaa ne se sont pas déconcentrés et se sont même moqués de l’animateur : «En fait, c’était le fantôme du père noël». Un live émouvant et hilarant à la fois, à retrouver dans la vidéo au-dessus.

Les deux artistes Vitaa et Slimane seront en tournée dans toute la France dès mars 2020 avec NRJ.