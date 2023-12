Jenifer, Slimane, Ariana Grande… Les photos de Noël des stars

Slimane, quant à lui, partage une nouvelle de coupe de cheveux pour les fêtes de fin d’année. Cheveux longs et plus lisses, il pose devant l’objectif et écrit en légende : «Winter Vibes». Mais que ses fans se rassurent, l’acolyte de Vitaa n’était pas seul pour Noël. En story Instagram, il partage une vidéo de lui en compagnie de sa fille, Esmeralda, en train de jouer du piano et chanter le hit de l’Eurvosion «Mon amour».