Eurovision : l’Ukrainienne Jerry Heil reprend « Mon Amour » de Slimane

En effet, cette dernière, arrivée 3e du concours avec la chanson "Teresa & Maria" chantée en duo avec alyona alyona, a partagé une vidéo la montrant en train de chanter « Mon Amour » en ukrainien. On connaissait les adaptations anglaise et espagnole du titre interprétées par Slimane, lui-même, lors de sa tournée promotionnelle de l’Eurovision, voici une nouvelle version inspirée qui ne manquera d’accroître, un peu plus encore, la popularité du nouveau hit de Slimane.