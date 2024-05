Après son succès à l'Eurovision 2024, Slimane part en tournée mondiale !

Slimane n’en finit plus de nous surprendre. Largement soutenu lors de la dernière édition de l’Eurovision, le 11 mai dernier, le chanteur et sa prestation impressionnante sur «Mon Amour» ont fait le tour du monde. Malgré sa défaite et sa quatrième place au podium, l’artiste ressort gagnant de la compétition qui s’est tenue à Malmö, en Suède. Slimane a, en effet, séduit le public étranger. Fort de cette reconnaissance, celui qui a remporté «The Voice» en 2016 vient d’annoncer sa première tournée internationale.

Ce mardi matin, Slimane révèle qu’il sillonnera les routes européennes à partir du 23 janvier 2025. Il passera ainsi par l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Finlande, la Belgique, la Suède, la Pologne et l’Espagne. Mais ce n’est pas tout ! L’ex-acolyte de Vitaa ira rencontrer ses fans outre-Atlantique, au Canada et aux Etats-Unis. Il montera sur scène au Québec et à Montréal, les 21 et 22 février prochains. Slimane prévoit également des concerts à New-York et Miami les 23 et 26 février prochains. Rien que ça.

«J’ai encore du mal à y croire. C’est avec énormément d’émotion et de joie que je vous donne rendez-vous ce jeudi à 10h pour l’ouverture de ma première tournée internationale. Merci à vous. Encore et encore.», partage-t-il sur son compte Instagram.