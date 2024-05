Slimane fait vibrer l’Eurovision et termine 4ème du concours

Début novembre, on apprenait que Slimane représenterait la France à l’Eurovision. Une révélation qui avait suscité une vague de soutien et l’espoir de remporter une nouvelle fois le concours, 47 ans après la victoire de Marie Myriam avec le titre « L'Oiseau et l'Enfant ». Au terme d’un marathon de six mois, le chanteur français n’a pas compté ses efforts pour faire connaitre sa chanson « Mon Amour » à travers l’Europe, l’interprétant notamment en anglais et en espagnol.



Ce samedi, en finale du concours, Slimane n'a pas manqué son rendez-vous sur la scène de la Malmö Arena en proposant une prestation vibrante de sa chanson. Le public a notamment exprimé son admiration lorsque le candidat de la France s'est écarté du micro pour interpréter le refrain a cappella.