Orelsan revient au cinéma, et il cherche des figurants

Une recherche de figurants pour un film sur la culture Japonaise

Très peu d’informations ont été communiquées quant à la nature exacte de l’aventure cinématographique dans laquelle se lance Orelsan. La description donnée sous l’annonce postée sur le site figurants.com décrit la production comme un « film entre fiction et réalité qui met en scène ses peurs liéés à la paternité représentée par la culture Japonaise ».

Il est également fait mention d’un tournage au Japon qui aurait déjà été effectué. Ainsi, le directeur de casting, Orelsan, recherche des figurants pour un tournage parisien. En détail, le caennais cherche « des femmes et hommes de 40 à 65 ans, type caucasien », « des femmes et hommes de 25 à 40 ans possédant leur propre matériel photo, vidéo ou micro », mais aussi « des femmes et hommes de 18 à 60 ans, en très bonne condition physique » ayant des « notions de cascades ».