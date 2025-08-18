Surprise pour les fans de Shawn Mendes : Niall Horan rejoint le chanteur sur scène

Pour son concert à l'O2 Arena de Londres, le 16 août dernier, Shawn Mendes avait promis une soirée mémorable. Mais personne ne s'attendait à cet invité surprise : Niall Horan !
Alors que le chanteur canadien enchaînait des hits comme "Stitches" ou encore "There’s Nothing Holdin’ Me Back”, l'ex-membre des One Direction est apparu sur scène sous les cris et applaudissements du public. Ensemble, ils ont interprété le titre "This Town".
Plus tard dans la soirée, Shawn Mendes en a profité pour publier un cliché avec ce dernier, le remerciant de sa venue. "Je me rappellerai de ce moment pendant très longtemps", a-t-il écrit en légende. Un post qui a suscité plus d'un million de likes. Une chose est sûre, les fans ne sont, eux non plus, pas prêts d’oublier ce concert.