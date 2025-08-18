Surprise pour les fans de Shawn Mendes : Niall Horan rejoint le chanteur sur scène

Pour son concert à l'O2 Arena de Londres, le 16 août dernier, Shawn Mendes avait promis une soirée mémorable. Mais personne ne s'attendait à cet invité surprise : Niall Horan !

Alors que le chanteur canadien enchaînait des hits comme "Stitches" ou encore "There’s Nothing Holdin’ Me Back”, l'ex-membre des One Direction est apparu sur scène sous les cris et applaudissements du public. Ensemble, ils ont interprété le titre "This Town".