"J'en serai capable mais…" : Vitaa explique pourquoi elle refuse de faire l'Eurovision

Qui succédera à Louane pour représenter la France à l'Eurovision ? Le mystère reste entier. Cette année, la chanteuse a fait frissonner le public et les téléspectateurs en interprétant avec brio sa chanson intitulée "Maman", la plaçant à la septième place du classement final. Si plusieurs noms d'artistes circulent pour la prochaine édition, aucun choix n'a encore été arrêté. Alors que certains pensent à Lenie ou Helena pour représenter la France, c'est au tour de Vitaa d'être interrogée sur une possible participation.

"Certainement pas", a-t-elle d'abord assuré à Ouest-France. Avant de préciser : "Trop de pression, trop de stress. Il faut vraiment être très très fort dans sa tête pour le faire. Je pense que j'en serai capable mais je ne veux pas m'infliger ça."

Selon elle, pour participer à une telle aventure, il faut avoir un esprit compétitif. "J'aime faire de la musique pour kiffer, pas pour impressionner. Le but de l'Eurovision, c'est quand même de gagner. C'est tout ce que je déteste", confesse l'interprète de "Je n'oublie pas".

Toujours lors de son entretien, Vitaa n’a d’ailleurs pas hésité à partager son avis sur les participations des anciens candidats qui ont représenté la France : "[Ils] le font avec brio. Je pense à Slimane bien sûr mais aussi à Louane. C'est très beau ce qu'elle a fait cette année."