Depuis sa sortie le mercredi 6 août dernier, la saison 2 de "Mercredi" enflamme les abonnés Netflix qui attendent cette suite depuis trois ans. Pour ceux qui auraient déjà dévoré les quatre premiers épisodes, NRJ vous propose de tester vos connaissances sur la fiction de Tim Burton. Bonne chance !
QUIZ - "Mercredi" : êtes-vous un vrai fan de la série ?
Le - Par Victoria Beaudet.
Quelques jours seulement après son démarrage sur Netflix, la saison 2 de "Mercredi" promet déjà d’être un carton. Mais pensez-vous connaître la série avec Jenna Ortega sur le bout des doigts ? Préparez-vous à tester vos connaissances avec ce quiz conçu par NRJ.