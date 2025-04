Pierre Garnier reprend un titre culte de Shawn Mendes devant un public conquis

Lors de son récent passage à NRJ, Pierre Garnier nous avait confié sa passion pour Shawn Mendes. Pas étonnant donc qu’il ait choisi d'interpréter un morceau culte du canadien lors du premier concert de sa tournée.

Pierre Garnier reprend "Treat You Better" de Shawn Mendes

Ce jeudi 20 mars, le gagnant de la Star Academy a repris son "Chaque Seconde Tour" au Zénith d’Amiens devant plus de 5000 personnes. Un bain de foule géant pour Pierre Garnier, qui a fait vibrer ses fans au son de ses plus grands hits, de "Nous on sait" à "Ceux qu’on était". Mais il ne s’est pas arrêté là ! En effet, l’artiste de 23 ans a choisi de reprendre le titre "Treat You Better" de son idole.