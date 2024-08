Aya Nakamura a bien failli ne pas participer à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris

Une séquence virale. Aya Nakamura dans sa tenue de lumière a offert une performance mémorable lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet dernier, sur le pont des Arts. Sur TikTok, les internautes ont d’ailleurs diffusé des milliers de vidéos sur lesquelles ils reprenaient les paroles et la chorégraphie de la star. Un tel succès qui a bien failli ne pas arriver comme l’explique Victor Le Masne, directeur musical des Jeux olympiques.

« Ça n’a pas été un 'oui' tout de suite. Aya est mesurée, réfléchie. Elle ne s’est pas lancée tête baissée sans comprendre le symbolisme du tableau. JO ou pas JO, si ça ne lui avait pas plu, elle ne l’aurait pas fait », confie ce dernier dans les colonnes du Parisien, ce dimanche 4 août.

Il ajoute que les critiques qui ont fusé depuis les spéculations de sa participation ont joué sur sa préparation : « On était en plein là-dedans quand on a commencé à discuter et à enregistrer. Donc son oui était un oui en conscience. Les choses ont continué à avancer sans hystérie. Je ne pense pas que les polémiques aient coulé sur elle. Mais pendant l’enregistrement, elle dégageait une vraie sérénité. Elle était rigoureuse, voulait bien chanter Aznavour. » Un travail qui a payé ! Aujourd’hui, Aya Nakamura est adoubée, et pour l'éternité, par le sceau olympique.