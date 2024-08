«Star Academy»: combien sont payés les élèves? Clara dévoile leur salaire

Les conditions de travail des apprentis chanteurs au sein de la « Star Academy » font couler beaucoup d’encre. Alors que Julien Lieb a récemment révélé, à « Sud Info », que ses camarades et lui auraient « dû être payés beaucoup plus » lors de leur grande tournée de plus de 70 dates, c’est au tour de Clara Chouiki de se confier sur les salaires des candidats lorsqu’ils se trouvent au château de Dammarie-les-Lys.

Et la jeune chanteuse met tout de suite les choses au clair : « Quand on passe sur TF1, on ne devient pas riche ! ». Lors de cette interview publiée le 4 août dernier, sur la chaîne YouTube du média «Pile», elle poursuit en donnant un maximum d’informations : « Pour vous donner un ordre d’idée, parce que sur le principe, nous n’avons pas le droit de vous donner un chiffre exact, nous sommes littéralement payés au SMIC. »

Clara explique également que les élèves sont filmés presque tout la journée. Non seulement leurs différents cours sont mis en avant à la télévision mais aussi leur quotidien. Les plages horaires de travail sont donc énormes. « Quand on sort, on va avoir une somme assez importante, mais c’est un montant établi sur la durée, puisque nous sommes filmés de 8 heures du matin à minuit. Donc même si on gagnait de toutes petites sommes à chaque fois, en faisant des journées de 15 ou 16 heures, en sortant, nous sommes contents. »

La jeune femme qui a récemment dévoilé le premier single de sa carrière, «Dans tes bras», conclut : « Mais, pour vous rassurer, voilà, on ne gagne pas des sommes astronomiques ».