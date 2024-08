La licence des « 2K » est bien connue et continue de vendre des millions d’exemplaires chaque année. Ces jeux de simulation prisés par les amateurs de ballon orange font le job, mais n’ont rien de très original.

Tout l’inverse de la saga « NBA Street » au concept incroyable qui a déferlé sur les PS2 et les Game Cube dans les années 2000. En développant « Street », Electronic Arts fait une croix sur le réalisme et la simulation. L’important, c’est le spectacle ! A ce titre, le but du jeu est d’enchainer les dribbles les plus impressionnants et les plus farfelus avant de s'élancer pour des dunks monumentaux défiant les lois de la physique. Le tout porté par une bande son hip-hop des plus savoureuses.

Chaque panier marqué offre une dose de plaisir incommensurable due à une animation finement travaillée. Un jeu niche, certes, mais qui vaut le coup d’œil.