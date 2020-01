Matt Pokora papa: son fils est né!

Isaiah: déjà un enfant star

Isaiah était attendu avec impatience. Les fans de Christina Milian et de Matt Pokora ont pu suivre cette grossesse sur les réseaux sociaux, grâce aux nombreuses vidéos et photos partagées. Il y a encore trois jours, la chanteuse et actrice dévoilait son baby bump dans une robe très moulante.

Isaiah est le premier enfant de Matt Pokora, tandis que Christina Milian est déjà maman d’une petite Violet, qui aura bientôt 10 ans. Le fils du couple de superstars est né aux Etats-Unis mais aura la double nationalité comme l’a expliqué M. Pokora sur le plateau de «Quotidien» : «parce que s’il devient footballeur, je veux qu’il joue pour l’équipe de France.» L’interprète de «Les Planètes» vient également de partager en story sur Instagram, un drapeau rassemblant les couleurs de la France, des Etats-Unis et de l’Europe avec pour légende : «Le pays d’Isaiah».