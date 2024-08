Matt Pokora nous partage son amour pour les Jeux Olympiques

Matt Pokora n’a jamais caché son amour pour le sport. Footballeur émérite, grand fan de basketball et aujourd’hui actionnaire du SIG Strasbourg, son lien affectif avec le monde sportif n’est plus à prouver. Honneur ultime, il a fait partie des 11.000 porteurs de la flamme olympique lors de son passage dans sa ville de Strasbourg, le 26 juin dernier.

C’est donc sans surprise que l’Alsacien suivra attentivement les exploits des participants aux Jeux olympiques de Paris 2024, comme il nous l’a confirmé lors de son passage dans nos studios pour évoquer son titre fédérateur avec Fally Ipupa « Chez toi, chez moi » et la préparation de son nouvel album.

« C’est pour ces moments-là qu’on aime le sport »

« Je suis client des JO en général, pour tout ce que ça véhicule. De voir toutes les nations présentes, de voir même des petites nations avoir leurs chances dans toutes les disciplines. On a vu des moments magnifiques dans les JO d’athlètes qui aidaient les autres à terminer la course », se remémore le chanteur. « C’est pour ces moments-là qu’on aime le sport. Ces moments de partage, de tolérance, d’encouragement (…) Les JO, c’est magnifique ».

Côté programme, l’interprète du hit « Les planètes » entend suivre les performances des athlètes françaises et notamment en sports collectifs. « Je vais suivre nos équipes de sport co en française qui sont des sacrées raisons d’obtenir des médailles et qui nous sauvent aussi souvent notre bilan. Il y a le judo, le judo par équipe. Il y a le hand féminin, masculin. Il y a le basket féminin, masculin. Il y a le foot aussi. On espère que les filles et les gars vont pouvoir faire quelque chose de sympa. »